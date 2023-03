Une vie de piscines

Trois assassinats, très mystérieux, qui impliquent des dirigeants d'industries de agroalimentaire sont commis sur les sols des Etats- Unis et de l'Europe. Un photographe de mode et un de ses anciens mannequins, qui ont participé, à la fin des années quatre-vingt- dix, à une très célèbre campagne de publicité pour la défense des animaux, enquêtent. Leur investigation, qui les fera côtoyer deux autres mannequins, les amènera de Floride en Californie, puis en Afrique du Sud, jusqu'au centre de l'Afrique, au coeur des ténèbres. Entre roman policier et roman fantastique, un livre sur la mode, dont l'auteur est un grand spécialiste, internationalement reconnu, mais aussi sur les animaux, les Etats-Unis, l'Afrique et le monde contemporain, ses tensions et ses enjeux. Un coup de projecteur et une analyse pertinente sur une des carrières d'acteur parmi les plus stimulantes et captivantes, portée par le travail et la recherche de l'excellence, où le jeu permet de transformer la vie en spectacle. Le portrait d'un comédien inventif aux rôles forts et multiples, toujours un peu en marge, parfois à la limite du politiquement correct, mais au charisme indubitable et au pouvoir de séduction irrésistible. Relecture et correction par staka. fr