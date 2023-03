Le métier de scénographe. Au cinéma, au théâtre et à la télévision

Un manuel pratique et très utile qui s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la scénographie en décryptant toutes les étapes du métier au cinéma mais aussi au théâtre et à la télévision. L'auteur connait parfaitement le sujet car il est un professionnel reconnu qui a travaillé avec les plus grands. Il livre ainsi aux lecteurs les "trucs" qu'il a lui-même appris et appliqués au cours des années. Tous les aspects de la profession sont abordés, des plus concrets et évidents comme la lecture du scénario aux plus compliqués comme les relations avec la production et les problèmes de budget. De nombreux exemples et des photographies illustrent l'ouvrage, le rendant ainsi plus accessible et vivant.