Scénographie et réalisation des décors pour le cinéma

Après une brève introduction sur toutes les composantes et les rôles d'une équipe de tournage, Lori analyse l'ensemble des activités confiées au scénographe d'un film : de la lecture du scénario aux techniques à utiliser pour effectuer les états des lieux ; de la recherche des décors pour le plateau au dessin et à la recherche des besoins de scène. Le texte est enrichi par les témoignages de nombreux professionnels du secteur et par plus de 150 images, photos et dessins explicatifs. Un guide complet et exhaustif pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans une carrière de scénographe et une source d'informations et de curiosités pour les passionnés de cinéma.