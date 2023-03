Amarcord de Federico Fellini

C. Masoch et J. -M. Méjean proposent une analyse d'un des chefs-d'oeuvre de Federico Fellini qui revient sur son enfance, la poésie et le fascisme. Constitué d'images inoubliables qui mettent en lumière les personnages et les décors de sa ville natale, Rimini. Les personnages de ce film, en effet, sont devenus immortels, des images archétypales du cinéma mondial. Outre une approche émotionnelle, le résumé et une analyse séquentielle minutieuse, le livre propose les contributions de ses deux fidèles assistants, Dominique Delouche pour la préface, et Gérald Morin, pour un texte inédit sur la préparation et le tournage du film pour lequel il était assistant réalisateur.