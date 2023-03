Je fais mes courses pour manger sain

Selon l'étude française NutriNet-Santé, les personnes qui consomment le moins d'aliments ultra-transformés vivent plus longtemps en meilleure santé. Comment acheter les meilleurs produits de chaque rayon quand on fait ses courses, et laisser de côté les mauvais ? Comment être certain de mettre dans son panier des aliments sains, savoureux, qui aident à rester mince, alerte, préservent la santé cardiovasculaire, les articulations, soutiennent l'immunité et même le cerveau ? Angélique Houlbert, l'une des meilleures diététiciennes-nutritionnistes françaises, passe en revue toutes les catégories d'aliments et pour chacune, vous apprend à démasquer les aliments ultra-transformés, composés d'une liste interminable d'ingrédients, arborant souvent des slogans santé trompeurs et parfois même bio ! Ce sont ces aliments qui nous rendent malades. Grâce à un plan d'action en 3 semaines, vous saurez décrypter les étiquettes, choisir à coup sûr le meilleur steak haché du rayon, le meilleur jambon, lait végétal, paquet de biscuits, de céréales, les bons légumes cuisinés, les yaourts. Vous ne vous tromperez plus sur une huile, une boîte de sardines. Vous irez droit au meilleur pain... Plus besoin d'appli ou de diététicien. Vous allez être parfaitement autonome et enfin maître de votre santé. Ce programme ludique va vous simplifier la vie et faire gagner du temps tout en améliorant votre santé plus que jamais.