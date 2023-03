Miracles et guérisons. Vivre le surnaturel dans nos vies

Dans cet ouvrage, l'auteur rappelle que, grâce au Saint-Esprit, l'homme peut laisser le surnaturel pénétrer sa vie et changer profondément son quotidien et celui de son semblable. Il donne donc au lecteur les clefs donc un chrétien a besoin pour vivre du Saint-Esprit et apprendre à guérir son prochain, selon l'enseignement de Jésus. L'auteur montre que les miracles et les guérisons opérés par Jésus sur terre sont une invitation à invoquer l'Esprit Saint pour qu'il embrase nos vies. Dans un monde où l'ésotérisme et l'athéisme prennent une place de plus en plus importante, Jean-Luc Trachsel invite le chrétien à ne pas se laisse pas influencer par ces pratiques et croyances Cet ouvrage accessible et particulièrement pédagogique se fonde sur des passages de la Bible qui rappellent que le chrétien est invité à laisser sa place au surnaturel dans son quotidien. Un livre destiné à un public charismatique évangélique et catholique qui s'adresse aussi à tous les curieux de Dieu.