Autour d'un effort de mémoire. Sur une lettre de Robert Antelme suivi de Un grand livre à relire, L'Espèce humaine

Le mari de Marguerite Duras, Robert Antelme, est arrêté par la Gestapo et déporté en juin 1944. Il se retrouve à Dachau, un an plus tard, presque moribond. Dionys Mascolo réussit à le faire sortir du camp bloqué par la peur du typhus. Antelme, se remet presque miraculeusement. Il publiera, deux ans plus tard, L'Espèce humaine. Entre-temps, il y aura cette lettre de juin 1945 à son ami Dionys, devenu le compagnon de Marguerite Duras. Après la publication par cette dernière de La Douleur qui relate leur vie commune et alors que Robert Antelme a subi une attaque cérébro-vasculaire qui lui a ôté la mémoire, Dionys Mascolo, se décide à publier la lettre de son ami dans le but de lutter contre l'oubli. Elle donne lieu à une analyse magistrale de la pensée de Robert Antelme.