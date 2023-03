Lesbiennes et gays au charbon. Solidarités avec les mineurs britanniques en grève, 1984-1985

De 1984 à 1985, le Royaume-Uni est secoué par un violent conflit social qui oppose le syndicat des mineurs à son employeur public, et dont la mémoire est toujours vive outre-Manche. Ce livre examine les liens forts de solidarité noués entre communautés minières en grève au Pays de Galles et groupes de militant·es gays et lesbiennes londonien·nes, en interrogeant les rapports de genre et les sociabilités en jeu dans ces rencontres. Loin d'être "improbables" , Marie Cabadi montre que ces soutiens à la grève s'inscrivaient en réalité dans l'histoire longue des convergences entre mouvements ouvriers, mouvements LGBT et féminisme pacifiste. L'histoire du groupe Lesbians and Gays Support the Miners, redécouverte par le grand public à la sortie du film Pride (2014), explore ainsi une facette de ce moment central de l'histoire britannique récente.