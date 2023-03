Surveiller et Nourrir. Comprendre ce que la prison a dans le ventre

Depuis la geôle du marquis de Sade embastillé, pestant contre " des plats dont le diable ne mangerait pas ", jusqu'aux aux repas quotidiens des personnes actuellement privées de liberté, la question de l'alimentation en prison reflète notre organisation sociale et révèle ses dysfonctionnements. Ce livre interroge ce que les détenus trouvent dans leur assiette, qui le décide, pourquoi et comment, en France mais aussi aux Etats-Unis, pays dont la population carcérale est la plus importante au monde ? et risque encore dans une trentaine d'Etats la révoltante peine de mort, charriant avec elle un imaginaire romancé autour du dernier repas avant l'exécution. En prison, la nourriture est une absolue nécessité, un passe-temps, une perspective d'avenir, un moyen de lutte, un outil de punition ou même un objet de pop culture ? ; mais c'est surtout un enjeu essentiel pour celui ou celle qui est enfermé·e. Cette enquête inédite allie enfin connaissances théoriques et témoignages concrets, afin de dépasser nombre d'idées reçues sur ce que la prison a dans le ventre.