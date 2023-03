Cendre et Hazel Tome 5 : Un troupeau d'enfer

Cendre et Hazel semblent entrevoir la fin de leur périple : elles ont réussi à retrouver leur mère, et, après de longs mois d'attente, elles vont enfin pouvoir redonner forme humaine à la pauvre Hazel, devenue une chèvre par erreur ! ... sauf que les choses ne sont jamais si simples pour les deux apprenties sorcières. Certes, elles sont de retour au village et enfin réunies, mais il va encore falloir que leur maman trouve l'antidote à la transformation de sa fille aînée. En attendant, l'attachant binôme sera chargé de lui donner un coup de main - et de patte ! - en allant chercher par monts et par vaux les ingrédients nécessaires. De nouvelles péripéties se dessinent donc pour la têtue Cendre et la réfléchie Hazel, qui devront faire preuve, une fois de plus, de courage et d'inventivité pour affronter des créatures étranges et dangereuses, se sortir de pièges qu'elles ont parfois elle-même créés, ou aller à la rencontre d'étonnants alliés. Car si retour à la normale semble encore bien lointain, la route promet de ne jamais manquer de rire et d'aventure !