L'oeuf du dragon

Il y a cinq cent mille ans, une supernova illumina le ciel de la Terre pendant plus d'une année. L'explosion propulsa l'étoile effondrée vers le système solaire. Si bien qu'on détecta en 2020 une étoile à neutrons toute proche dans la constellation du Dragon. Sur l'étoile naine, d'un diamètre de vingt kilomètres, d'une densité prodigieuse et à la surface de laquelle la pesanteur valait soixante-sept milliards de fois celle de la Terre, la vie était apparue. Puis l'intelligence avec l'espèce des Cheela. Et lorsqu'une expédition alla rendre visite à l'Ouf du Dragon, elle essaya de dialoguer avec ce peuple étrange. Tâche difficile puisqu'un Cheela vit et meurt un million de fois plus vite qu'un humain. Et que sa civilisation progresse aussi un million de fois plus vite... Y a-t-il de la science dans la science-fiction ? Robert L. Forward, physicien réputé, spécialiste de la gravitation, a répondu à cette question en décrivant un monde réellement étrange, différent, et ses habitants, en s'inspirant de la science la plus récente. Voici un nouvel Arthur C. Clarke.