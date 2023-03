Shangri-La Frontier Tome 1 . 48h de la BD 2023, Edition limitée

Sunraku est un passionné de jeux vidéo un peu particulier, qui voue sa vie à s'essayer aux pires "bouses" : scénario bancal, bugs dans tous les sens... il se délecte à déjouer tous ces pièges ! Mais lorsqu'il décide pour une fois de s'attaquer au MMORPG Shangri-La Frontier, un Greatest Of All Time aux trente millions de membres inscrits, il ne se doute pas qu'il devra faire preuve de tous ses talents pour venir à bout d'une épreuve encore plus corsée. Et tout ceci, affublé d'un masque ridicule ! Suivez notre héros pour vous aventurer avec lui dans un monde de fantasy, vous mesurer aux monstres légendaires, (faire un peu de levelling entre deux missions), collaborer avec les meilleurs joueurs... et surtout n'oubliez pas de sauvegarder avant que vos points de vie n'arrivent à zéro ! Age : A partir de 8 ans