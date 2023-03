Joy et Stella ont quinze et seize ans, les mêmes nattes brunes, la même passion pour David Bowie. Ensemble, elles partagent tout. Les soirées Dallas avec la grand-mère de Joy, les nuits à faire le mur, les vacances à Long Island... Pourtant, après un dernier été, Stella disparaît sans un mot. Trente ans plus tard, Joy n'a pas oublié. Et elle veut comprendre. Porté par un souffle puissant et un style envoûtant, Poupées explore ces amitiés adolescentes qui marquent une vie. De Paris aux Etats-Unis, des années quatre-vingt à nos jours, Eléonore Pourriat nous entraîne dans une quête de vérité urgente où l'on découvre que les différentes versions d'une même histoire peuvent être irréconciliables. Car pour se sauver soi-même, on doit parfois sacrifier ceux qu'on aime le plus. La force de l'écriture d'Eléonore Pourriat réside dans sa sincérité. Quelque chose d'infiniment juste et pourtant de fort simple. Le Monde des livres. Une plume qui donne des coups d'épée. Elle.