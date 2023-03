Mémo visuel de biochimie. 3e édition

Cette nouvelle édition actualisée du Mémo visuel de Biochimie présente sous une forme visuelle l'essentiel des concepts fondamentaux de la biochimie structurale et métabolique à connaître en vue des examens et des concours. Plus de 500 schémas et photos, regroupés par thème et sous forme de fiches, sont commentés pour réviser d'un seul coup d'oeil ! L'image a volontairement été privilégiée, le texte d'accompagnement résumant les idées essentielles. Les exemples traités sont issus des nombreux domaines d'application de la biochimie : biomédical et thérapeutique, agroalimentaire, biotechnologies...