Mes Stickers de Rêve. Disney Princesses

Un grand livre de stickers pour animer de magnifiques scènes avec les princesses Disney ! - Un cahier avec 12 scènes à animer selon ses envies. - 6 planches avec plus de 200 stickers de tous les personnages. - Contient les univers de : La Petite Sirène, La Belle au Bois Dormant, La Belle et la Bête, Cendrillon, Aladdin, Raiponce, Rebelle, Banche-Neige et les Sept Nains. Dès 3 ans.