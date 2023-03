L'échappée. La France en diagonale et à vélo

En juillet 2020, au sortir du premier confinement, Stéphane Dugast se lance le défi de parcourir l'Hexagone, de Dunkerque à Hendaye, accompagné de Raymond, son vélo. Plus habitué à la rigueur des cercles polaires qu'à pédaler en solitaire, il découvre alors des territoires ruraux méconnus et rencontre sur sa route nombre de gens enthousiastes et accueillants, à travers une "France réenchantée" , comme il aime à l'appeler. A ses côtés, vivez une odyssée optimiste et écologique, pour faire le plein d'énergie et de bonne humeur.