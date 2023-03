Comment en sommes-nous arrivés là ? Sans nous en rendre compte, nous avons été les acteurs d'un changement collectif et avons parcouru pas à pas le chemin de l'intolérance, lancé des anathèmes, crié "que fais-tu ici sale nègre" . Chacun est devenu "l'homme blanc" qui rejette celui dont la peau est d'une autre couleur. Comment est-ce possible ? C'est la question que se pose l'auteur en racontant ce jour du mois de février 2018 où, dans la ville de Macerata, Luca Traini saisit un revolver et tire sur les passants de couleur qu'il croise. Un geste qui ne surgit pas par hasard, il est nourri depuis longtemps par le désarroi face aux flottements politiques, la peur de l'avenir, la rage d'être les sacrifiés du bien-être proclamé. Et par la sourde légitimation collective du repli sur soi, de l'indifférence envers le désespoir d'autrui. Le geste de Macerata ne fait qu'annoncer l'échec de la démocratie que nous constatons aujourd'hui pas seulement en Italie, mais dans le monde occidental. Et il est temps de comprendre ce qui l'a déterminé. L'homme blanc a-t-il oublié toute humanité ?