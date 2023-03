Peinture anglaise. Collection MBA Bordeaux

Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux est, après le musée du Louvre, l'un des rares musées français à posséder d'importantes collections d'art britannique. Cet élément constitue un axe fort du projet scientifique et culturel du musée. Il est à l'origine de certains enrichissements récents, et d'une programmation spécifique, telles les deux expositions "British Stories. Conversations entre le musée du Louvre et le musée des Beaux-Arts de Bordeaux" et "Absolutely Bizarre ! les drôles d'histoire de l'école de Bristol (1810-1840)" , liées au sein d'une "Année britannique au musée ! " . C'est dans ce contexte qu'intervient l'étude scientifique de la collection britannique du musée et sa publication au sein d'un catalogue raisonné.