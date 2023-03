Mon jardin méditerranéen zéro arrosage (ou presque !)

Avec le manque d'eau récurrent et les étés caniculaires de plus en plus longs que nous traversons, il devient indispensable de repenser notre façon de concevoir et de planter nos jardins. Toutefois ne rêvons pas, un jardin réellement zéro arrosage n'existe pas car tout végétal (mis à part certaines cactées et succulentes) a besoin d'un minimum d'eau, ne serait-ce au moment de sa plantation. Mais il est vraiment possible de limiter considérablement sa consommation d'eau. Connaître les différentes plantes sobres en eau et leurs besoins est alors primordiale. C'est le but de cet ouvrage qui vous fera découvrir tous ces merveilleux végétaux, ces " plantes-chameauxA ", qu'ils soient arbres, arbustes, vivaces fleuries ou pas, grimpantes ou succulentes...