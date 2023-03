Mission Koh-Lanta. La quête des naufragés

Parviendras-tu à trouver le collier d'immunité dans cette jungle luxuriante ? Après avoir fait naufrage et disputé la première épreuve, tu as été choisi pour faire partie de l'équipe rouge. Malheureusement, ce sont les jaunes - parce que leur capitaine a fini premier - qui récupèrent la récompense : des bambous et du cordage. Il est maintenant temps pour toi et ton équipe de découvrir votre île. Deviens un véritable aventurier de Koh-Lanta en construisant un abri, en remportant des épreuves de confort et d'immunité, en pêchant, mais aussi et surtout en trouvant le fameux collier d'immunité susceptible de t'éviter une élimination prochaine... Dans cet album entièrement illustré et rempli de détails, fais tes choix au fil des pages, découvre des objets perdus dans de magnifiques cherche-et-trouve et amuse-toi à résoudre de nombreuses énigmes pour avancer dans l'histoire et trouver le collier d'immunité ! A toi de jouer !