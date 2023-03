Bretagne. Petit atlas hédoniste

Découvrir l'histoire de la Bretagne et du peuple celte ; Passer quelques jours à la Ferme du Vent, avec pour seule vue le littoral breton ; Admirer le savoir-faire d'un forgeron ; Déguster les spécialités de la mer du chef Philippe Emanuelli ; Pénétrer dans une malouinière, vestige de l'histoire de Saint-Malo ; Assister à une pièce de théâtre au TNB de Rennes ; Comprendre le fonctionnement des marais salants de Guérande ; Visiter le Mont-Saint-Michel, symbole du patrimoine français ... Les petits atlas hédonistes : une collection de livres de voyage pour découvrir le monde autrement, comme un voyageur privilégié : Un découpage par région/quartier avec des cartes pour situer les principaux lieux à visiter ; Des doubles-pages thématiques pour découvrir, rencontrer et comprendre ; Un rappel des essentiels à visiter pour ne rater aucun incontournable ; Des itinéraires de promenade pour flâner et découvrir chaque destination autrement.