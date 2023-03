Ciné popcorn 1975-1995. Les vingt glorieuses de Hollywood

Des Dents de la mer à Usual Suspects, la vingtaine 1975-1995 voit déferler, sur les écrans américains, la vague du cinéma d'entertainment (de pur divertis- sement). Riche de films marquants devenus cultes pour la plupart, cette période nourrit encore au- jourd'hui les rêves des cinéphiles et inspire les sé- ries les plus populaires, à l'image de Stranger Things (2016-2022). Une balade réjouissante et iconoclaste au rayon VHS, emmenée par une écriture très "poil à grat- ter" Fun facts à gogo, quiz, thématiques barrées, répliques qui tuent... Exemples de fun facts : Lucas et Spielberg discutent sur une plage à Hawaï (et créent Indiana Jones) Star Wars envoie James Bond dans l'espace Y a-t-il un pilote dans l'avion ? , parodie d'un film inconnu La traversée du désert de Disney (1978-1984) Les gens à l'intérieur de E. T. (dont un cul-de-jatte) Le jour où David Lynch a refusé Le Retour du Jedi Création de l'Ectomobile de SOS Fantômes Le tournage de la scène où Sharon Stone décroise les jambes dans Basic Instinct Films traités (liste non exhaustive) : Rocky, Alien, Superman, Grease, Rambo, Blade Runner, Terminator, Flashdance, Gremlins, Police Academy, Le Flic de Beverly Hills, Dune, Top Gun, Retour vers le futur, Cocoon, La Mouche, L'Arme fatale, Qui veut la peau de Roger Rabbit ? , Robocop, Piège de cristal, Batman, Ma- dame Doubtfire, Le Roi Lion, The Mask, , Pulp Fiction, Toy Story...