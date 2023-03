La lumière des étoiles ne cesse de faiblir

ROBERT BRINGHURST est né en 1946 à Los Angeles. Il vit en Colombie Britannique, au Canada, depuis 1973. Ce lien avec le territoire qu'il habite, manifesté par l'étude intensive de ses langues, de sa faune, de sa flore et de ses minéraux, informe le travail poétique de Robert Bringhurst et, plus largement, son oeuvre polymorphe tout entière. Le mythe lui est un véhicule privilégié pour revenir, à travers les âges, à la réalité de la relation et du dialogue entre l'homme et son environnement. C'est cette quête qui l'a conduit à apprendre les langues des peuples Navajo et surtout Haïda. La culture, pour Robert Bringhurst, ne peut être affaire de patrimoine génétique, le poème étant un organisme vivant et mutant pour lequel le poète travaille en mécanicien, en charpentier, en architecte voire en botaniste.