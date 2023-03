Shiko et Ratoune : Expédition Dents

Des armées de monstres, des bastons, des poursuites, des cascades... Shiko est au bout de sa vie, mais il doit sauver... ses dents ! A 9 ans, il se retrouve miniaturisé et téléporté, avec son chien et la petite souris, dans le monde merveilleux et terrifiant de sa bouche. Une véritable aventure, pleine d'action et d'humour, au pays des molaires, des canines et autres dents de lait. Et, tout au long de ce palpitant périple, plein d'infos très utiles sur les dents et l'hygiène bucco-dentaire.