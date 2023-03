John Coltrane. The Wise One

John Coltrane est l'un des premiers noms qui apparaissent au moment de se plonger dans l'univers du jazz, mais il n'est pas simple d'appréhender son oeuvre du fait de sa diversité. Constamment à la recherche de nouvelles sonorités et désireux de faire évoluer son jeu, il participe activement à l'évolution du genre. Après avoir joué avec les plus grands musiciens dont Dizzy Gillespie, Miles Davis ou Thelonious Monk auprès desquels il se construit un style unique, il devient une icône du saxophone à mesure qu'il livre nombre de disques majeurs tels Giant Steps, Olé, A Love Supreme ou Ascension. Coltrane emprunte une voie qui n'appartient qu'à lui, mêlant étroitement sa quête d'un absolu musical à sa profonde mystique. Développée sur la base d'une vaste collecte d'informations, cette biographie aborde et contextualise l'ensemble de la discographie du point de vue d'un auditeur curieux, avec l'envie d'amener le lecteur à sa musique. Ce livre revient également sur les événements majeurs ainsi que sur les rencontres qui ont jalonné la vie de John Coltrane.