Toutes les clés pour réussir en STAPS. Mention "Activité Physique Adaptée et Santé"

La mention ' Activité Physique Adaptée et Santé ' (APA) permet aux étudiants de travailler auprès d'un public atteint de pathologies ou nécessitant une réadaptation à l'activité physique. Cette formation englobe le développement des connaissances sur les pathologies la conception de projet ou encore la conduite et l'évaluation de programmes spécifiques de réadaptation afin de devenir EAPA (enseignants en activité physique adaptée). A travers 4 grandes parties cet ouvrage permet aux candidats à l'entrée dans le cursus et aux étudiants en cours de formation de : 1. de visualiser l'ensemble des métiers liés à l'APA et d'en connaître les différentes spécificités ; 2. connaître les compétences transversales aux métiers associés à la mention : développement des qualités physiques et prophylaxie les publics leurs besoins et les modalités d'intervention la ou les prévention(s) par l'exercice physique la Loi Santé et ses champs d'application¿ ; 3. développer des connaissances professionnelles nécessaires au futur parcours professionnel (douleur lombalgie bases de la préparation physique...) ; 4. développer des compétences disciplinaires¿ : nutrition micronutrition interventions non-médicamenteuses etc. Chaque chapitre est traversé de témoignages (étudiants enseignants formateurs universitaires) autant de regards croisés sur le parcours universitaire et les contenus de la formation et se conclut par des quiz et des questions qui permettent de tester ses connaissances. Grâce aux nombreux encarts ' Le saviez-vous ' ' Astuce pratique ' et ' Focus ' cet ouvrage offre toutes les clés pour réussir en STAPS.