Paroles de migrants

Que nous soyons français d'origine ou d'adoption, le fruit de l'exode rural ou de l'immigration, nous portons tous en nous les traces d'une certaine forme de déracinement. Par centaines, les auditeurs de Radio France ont répondu à l'appel : qu'ils aient quitté leur terre, leur village ou leur pays d'origine, ils nous racontent l'émotion des grandes transhumances qui ont fait la France d'aujourd'hui. Leur histoire, celle de leurs enfants, de leurs parents ou de leurs grands-parents, nous rappelle que nos racines ne peuvent perdurer, renaître et prospérer que dans le brassage et le métissage des êtres et des peuples.