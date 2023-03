Star Wars Légendes Tome 2 : L'Ancienne République. Edition collector

Dans l'espoir de sauver la Galaxie des Mandaloriens, le Jedi fugitif Zayne Carrick fait équipe avec les Maîtres Jedi qui ont tué son Padawan. Mais est ce que le plan d'Arkoh Adasca ne risque pas de tous les emporter sur son passage ? Les ombres du futur et de Dark Vador s'abattent sur la destinée de Celeste Morne... Les séries Star Wars de la période 1991-2014 (publiées aux US par Dark Horse) sont proposées dans d'épais volumes qui s'intéressent à différentes époques de la Galaxie. Nous présentons dans ce deuxième tome de la période de l'Ancienne République, des aventures se déroulant plusieurs siècles avant la saga Skywalker. On y suit une des séries préférées des fans.