Star Wars Tome 4 : La mort de l'espoir

Le piège est sur le point de se refermer sur la Rébellion et Dark Vador est prêt à détruire leur flotte. Mais après une bataille qui va laisser des traces, Luke, Leia et Han vont préparer leur revanche ! Les tomes 3 et 4 de la série Star Wars dans la collection STAR WARS DELUXE forment un récit complet signé par le scénariste Kieron Gillen (Doctor Aphra, DIE, Les Eternels). Un cinquième tome complétera la collection.