Nous deux, sur le toit du monde

Depuis deux ans déjà, la vie de Léna est en suspens. Depuis la mort accidentelle de Ben, son premier amour, ni les sorties ni les amies ne l'intéressent. Elle n'est d'ailleurs plus très sûre que la vie elle-même ait beaucoup de charme à ses yeux. Pour continuer à avancer, elle s'accroche au vertige procuré par ses aventures nocturnes, lorsqu'elle escalade des bâtiments abandonnés, et aux phobies qui rythment son quotidien. Mais un jour, une nouvelle amitié s'impose à elle, et tout le système soigneusement élaboré par Léna pour se protéger commence à s'effriter. En s'ouvrant peu à peu au monde, elle devient chaque jour plus vulnérable, jusqu'à sa rencontre avec Tom, qui sera le coup de grâce. Libre et insouciant, le beau graffeur aime la vie à mille à l'heure et le danger. Tout ce qui effraie Léna. Comme la hauteur, Tom lui donne le vertige. Et elle est irrésistiblement attirée par le vide.