Clea cuisine avec toi ! 30 délicieuses recettes sucrées et salées

Clea, l'autrice du blog "Clea cuisine", vous régale avec 30 recettes sucrées et salées, avec des produits bio et de saison. Des recettes pour tous, que vous soyez intolérants, allergiques à certains aliments, ou juste gourmands ! Pour que tous puissent profiter du plaisir de cuisiner et de se régaler en famille avec des produits de saison. Un livre de cuisine sans allergènes En tête de chaque recette, un cartouche coloré signale de façon claire et immédiate les allergènes absents de la recette pour permettre un choix rapide et sûr. En complément, dans la rubrique option, l'auteure propose une substitution à l'un des ingrédients allergènes de la recette. Un livre de cuisine vraiment pour tous les enfants ! Des recettes en pas-à-pas Chaque recette est présentée sur 3 ou 4 pages en 6 à 8 étapes illustrées en pas-à-pas. Les légendes sont rédigées dans un style direct avec un vocabulaire simple pour faciliter la réalisation. Les illustrations sont très didactiques : des mains appliquent la consigne décrite dans le texte. Des recettes faciles à choisir et à réaliser Au début de chaque recette, des pictos indiquent le niveau de difficulté, le temps de réalisation, le nombre de parts, les ingrédients et les ustensiles nécessaires. Au début du livre, un sommaire répertorie l'ensemble des recettes. A la fin du livre, 3 index thématiques, par allergènes, par niveau de difficulté et par temps de réalisation, permettent un choix éclairé. Une cuisine de saison et locale Eté, hiver, printemps, automne ? La meilleure saison de réalisation de chaque recette est indiquée par un code couleur, pour des réalisations délicieuses et parfumées. Passionnée de cuisine bio et de saison, l'auteure a déjà publié une trentaine de livres de recettes locales et de saison pour les adultes. Elle a adapté ses recettes aux enfants. Un livre de cuisine pour tous les enfants - une signalétique claire et immédiate : les allergènes, temps de réalisation, niveau de difficulté, nombre de parts ; - des pas-à-pas détaillés illustrés et légendés pour guider les apprentis cuisiniers ; - des photos gourmandes des réalisations finales pour donner envie de se lancer ; - un petit personnage tendre et malicieux qui se promène de page en page pour donner envie d'essayer encore une autre recette. Une fabrication spécialement pensée pour les enfants - des pages qui s'ouvrent bien à plat pour lire facilement toute la recette ; - un vernis protecteur pour permettre un coup d'éponge en cas de projection ; - une reliure solide résistant aux multiples manipulations.