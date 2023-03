Intégrale H. P. Lovecraft Tome 7 : Autour de Lovecraft

Dernier volume de l'intégrale Lovecraft. Autour de Lovecraft regroupe : - Le Journal d'une traduction impossible de David Camus, qui raconte l'aventure intellectuelle et personnelle que fut ce travail majeur mené sur plus de dix années - L'ensemble des essais écrits par les experts de Lovecraft : - Une étude sur les influences de Lovecraft, la réception de Lovecraft en France et la chronologie de parution par Christophe Thill - La genèse difficile de Weird Tales, la revue qui publia dans les années 20 et 30 les textes de l'écrivain, par Patrice LouinetCe volume est accompagné d'un glossaire des termes lovecraftiens les plus importants.