Paroles d’étoiles. Mémoires d'enfants cachés (1939-1945)

Soixante-douze mille enfants d'origine juive vivaient en France en 1939. Ils ont été marqués de l'étoile jaune et, pour la plupart, séparés de leurs parents. Soixante mille ont survécu, souvent parce qu'ils étaient cachés. A l'âge où ils auraient dû apprendre à être, il leur a fallu apprendre à ne pas exister. Ils se sont tus pendant plus de soixante ans, mais depuis vingt ans, certains témoignent, et leurs paroles révèlent le meilleur et le pire de la nature humaine. Plus de huit cents enfants cachés, répondant à un appel de Radio France et de l'Association des enfants cachés, nous offrent un témoignage inestimable, pour que l'oubli ne submerge ni la part d'ombre ni la part de lumière qui caractérisent notre histoire.