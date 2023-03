Aménagement des espaces paysagers. Connaissance, conception, aménagement, gestion

Le végétal utilisé dans les lieux publics est au coeur des enjeux écologiques, sociaux, économiques et politiques, à travers ses multiples formes et usages : parcs, jardins, coulées vertes, espaces naturels aménagés, etc. Tenant compte des derniers textes officiels et normes parus, ce guide propose une synthèse de toutes les dispositions juridiques et techniques relatives à l'aménagement des espaces paysagers urbains. - Il fait la synthèse des connaissances indispensables concernant le patrimoine végétal (espèces, variétés, classification morphologique et horticole, exigences des plantes). - Il détaille les éléments de diagnostic qui permettent d'élaborer un projet (composition et analyse des sols, réemploi des matériaux, coût global, conception différenciée) en respectant la nature (protection des arbres et des espaces boisés). - Il explique les problématiques d'une conception d'aménagement, à chaque étape (réglementations et obligations, études, contrat de travaux) et pour chaque aspect (implantation, choix et traitement des arbres, massifs, gazons, prairies, paillage, gestion de l'eau, arrosage intégré, revêtements de sols). - Il précise les procédures de la réalisation d'un projet (responsabilités des élus, travaux préliminaires, protection sur chantier, achat des végétaux, plantation) ainsi que les opérations de gestion. Cette deuxième édition tient compte des évolutions liées à la parution du fascicule n° 35 du CCTG relatif aux aménagements paysagers, aires de sport et de loisirs de plein air (2021) ; des nouveaux modes de gestion des projets d'aménagement paysager tels que le réemploi des matériaux, la gestion différenciée, la participation citoyenne, le choix des essences végétales face au changement climatique, etc. ; des aménagements de certains espaces paysagers particuliers (cour d'école, cimetière, micro-forêt urbaine). Ce manuel pratique est destiné aux maîtres d'ouvrage, chefs de projet, élus locaux et services techniques des collectivités, ainsi qu'aux maîtres d'oeuvre, ingénieurs, architectes et bureaux d'études.