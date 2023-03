Guerres mondiales et conflits contemporains N° 289, 2023

Guerres mondiales et conflits contemporains est un instrument de travail pour les historiens et les chercheurs, civils et militaires, dans le domaine des relations internationales du XXe siècle et des problèmes liés aux conflits politiques et militaires, à leur prévention, à leur déroulement, à leur règlement, à leur perception. Ces aspects intéressent, suivant les séquences et les régions abordées, le grand public, désireux de connaître ou d'approfondir des points de l'histoire conflictuelle des cent dernières années.