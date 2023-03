Conan le barbare : L'intégrale. 1979-1980

Conan le Cimmérien est de retour, plus violent et barbare que jamais ! Face à la Reine Tananda de Meroë, à l'effrayant Démon de la Nuit, au Roi Aosoka et aux prêtres du Dieu Ours, le guerrier est toujours prêt à brandir son épée ! Nous vous présentons un nouveau volume de la série Conan the Barbarian, publiée par Marvel de 1970 à 1993. On y retrouve la fin de la longue prestation du duo Roy Thomas et John Buscema, reconnue comme l'une des plus abouties sur le Cimmérien (le dessinateur poursuivra son travail sur le personnage pendant encore de longues années).