Bretzel et beurre salé Tome 4 : BLoin des yeux, loin du coeur

C'est la panique à Locmaria ! Le cadavre d'une femme est découvert dans un gîte. La petite station balnéaire n'a décidément plus rien de tranquille depuis l'arrivée de Cathie Wald ! Notre joyeuse quinquagénaire se retrouve aussitôt dans le viseur de la gendarmerie, car elle connaît bien la victime, qu'elle avait choisie comme guide touristique lors d'une excursion en Alsace avec des habitants du village. Mais l'attention des forces de l'ordre se reporte rapidement sur Annick Rochecouët, la patronne du Timonier oriental, dont le mari avait fait les yeux doux à la morte. Entre sa jalousie légendaire et ses empreintes partout sur la scène de crime, pas besoin d'être Colombo pour tirer les conclusions qui s'imposent. Des conclusions un peu trop faciles au goût de Cathie qui va reprendre l'enquête. Et prouver une fois de plus qu'une Alsacienne peut être aussi (têtue) persévérante que des Bretons, surtout s'il s'agit de faire éclater la vérité !