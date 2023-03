Les clairières de ma vie

On peut voir la vie comme la longue traversée d'une forêt. Certains ont de la chance et suivent un chemin bien tracé, ou prennent le raccourci des coupe-feux, mais la plupart doivent écarter les branches, franchir des ruisseaux, contourner d'épais taillis, se fier à leur instinct pour se diriger vers la lumière de l'orée finale. Dans cette traversée, comme l'explique si bien Jacques Mercier dans ce livre, il est essentiel de trouver de temps en temps des clairières. On peut s'y reposer, reprendre des forces, se motiver pour la suite. Pour que cet entracte soit efficace, il faut vivre intensément cette halte dans la clairière, oublier tout le reste. Ces clairières peuvent prendre toutes sortes de formes et Jacques Mercier va en détailler quelques-unes ici, à la lumière de celles que le présentateur aux mille vies a pu rencontrer dans sa propre existence. Ce peut être un jeu d'enfant ou un morceau de chocolat, un fou rire ou un coucher de soleil, l'amour ou le parfum d'un feu de bois. Avec sa sagesse légendaire et l'humour élégant qu'on lui connait, le présentateur-vedette de la RTBF nous apprend comment ces instants exceptionnels, parce qu'ils nous détachent du quotidien, allongent même notre vie, et nous font prendre soudainement conscience que notre existence se déroule enfin à son bon rythme. Ces clairières nous aideront, à coup sûr, à mieux savourer la " vie bonne " , idée fondatrice de la philosophie.