Jamie vit reclus dans le chalet qu'il a un jour partagé avec sa mère. Depuis que la quasi totalité de l'humanité a été rasée de la surface du globe par un virus, il l'a bien compris : la solitude est sa seule chance de survie. Mais lorsque Andrew débarque sur son perron, blessé, misérable et visiblement suicidaire, une autre vérité fait surface : il est incapable d'appuyer sur la détente. Pourquoi lui fait-il si spontanément confiance ? Lorsque le danger les force à prendre la route, Jamie se méfie avant tout des survivants désespérés (et des fusils). Mais petit à petit, sa suspicion change de camp. Les incohérences dans le récit du passé d'Andrew se multiplient. Jamie a-t-il bien fait de renoncer à son isolement ? Quel secret cache Andrew ? Doit-il se fier à son instinct ou à ses sentiments ? Erik J. Brown est basé à Philadelphie. Ce qu'il nous reste est son premier roman. Il instille de la fraîcheur et de la nouveauté au sein des récits de pandémie et mène avec brio l'alternance de points de vue, dans une histoire d'aventure poignante.