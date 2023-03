Le Nouveau cabinet des fées. Edition collector

Datant de 1864 et jamais réédité depuis, ce recueil constitue la réunion par l'archéologue Louis Batissier de "contes choisis" , des contes de fée tirés du folklore européen et proche-orientale. Le tout constitue une somme féerique précieuse et captivante, un ouvrage à la fois de patrimoine et de découverte, à destination des nombreux amateurs de merveilleux. Ayant découvert ce recueil sur les rayonnages d'un antiquaire, nous avons eu à coeur d'en proposer une belle réédition, qui s'épuisa immédiatement lors de sa sortie en 2008. Nous le rééditions cette fois dans notre version "collector", c'est-à-dire nos beaux tirages limités à 1300 ex en relié, dos rond, semi toilé. Il s'agit d'un recueil patrimonial inattendu, des contes de fée de l'époque de Napoléon, qui ne peuvent que ravir les nombreux amateurs de féerie, d'autant que nous avons également restauré les gravures d'époque, au nombre de deux centaines. Préface par André-François Ruaud, spécialiste reconnu de la fantasy et du merveilleux.