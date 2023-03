Trappeurs de rien Tome 1 : Caribou. 48h de la BD 2023, Edition limitée

La vie d'un trappeur demande beaucoup de compétences. Il faut avoir un oeil de lynx, être rusé comme un renard et ne surtout pas passer pour une poule mouillée ! Croquette est une véritable légende du Nord, un trappeur intrépide, un chasseur légendaire, un traqueur acharné... Enfin, c'est ce dont sont convaincus Georgie et Mike, ses meilleurs amis. Ils sont même prêts à le suivre sur les pas du grand caribou. Mais au bout de l'aventure se cachent surtout beaucoup d'humour, et le trésor de l'amitié! Age : A partir de 5 ans