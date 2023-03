Chronique des îles. Tome 2. Des filles et des chèvres

Bienvenue dans un monde très particulier, composé d'un énorme et unique archipel, avec des milliers d'îles qui se déplacent en même temps selon des trajectoires précises et calculables. Elles sont reliées entre elles par des noeuds d'énergie invisibles. Ce monde est habité par des humains, des magiciens et des génies. Malgré la grande importance donnée aux mages et aux écoles de magie, la science aussi est tenue en haute considération.