Traitement des veines superficielles et profondes des membres. Techniques endoveineuses et chirurgicales

La prévalence des maladies veineuses périphériques (MVP) dans la population générale est croissante touchant particulièrement le monde occidental variant de simples télangiectasies à des ulcères invalidants. Ces dernières années l'évolution des techniques d'exploration et de traitement a été majeure particulièrement sous l'impulsion des patient(e)s qui ne comprenaient pas que leurs symptômes longtemps jugés ' non essentiels ' comparés en particulier à la pathologie artérielle ne soient pas mieux pris en compte. Grâce aussi à l'implication de nombreuses équipes qui ont remis en question les théories d'hier et montré la complexité de cette pathologie veineuse avec de multiples connexions et relais ils ont fait évoluer la technologie en mettant à disposition des moyens d'exploration performants au quotidien comme l'échographie Doppler ou pour dénouer des situations plus complexes comme le phlébo-scanner le phlébo-IRM ou l'échographie endoveineuse. Les traitements se sont également progressivement adaptés aux nouvelles règles physio-pathologiques et ont su proposer une technologie moderne efficace et très majoritairement percutanée. Cet ouvrage découpé en cinq grandes parties aborde : les données essentielles communes aux diverses techniques (variations anatomiques choix d'un écho-Döppler modes d'anesthésies...) ; le traitement de l'insuffisance veineuse superficielle des membres inférieurs (laser radiofréquence écho-sclérose colle chirurgie...) ; la pathologie veineuse profonde abdominale et des membres inférieurs (stents ilio-cave inférieure endophlébectomies et pontage veineux réparations valvulaires pièges veineux anévrismes veineux...) ; l'insuffisance veineuse des membres supérieurs (défilé thoraco-brachial syndrome cave supérieur) ; les autres lésions périphériques (tumeurs veineuses dysfonction érectile malformations veineuses traumatismes veineux et prélèvements veineux pour réparation vasculaire...). Ecrit avec l'aide des meilleurs spécialistes francophones cet ouvrage expose les techniques actuellement validées par les Sociétés Savantes et donne les complications et résultats reconnus. Il est particulièrement destiné aux médecins et chirurgiens vasculaires radiologues et cardiologues qui souhaitent approfondir leurs connaissances des techniques d'exploration et de traitement veineux voire débuter une expérience thérapeutique.