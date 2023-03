Titus, empereur de Rome, et Bérénice, reine de Palestine, s'aiment et sont sur le point de se marier. Mais la raison d'Etat contrarie leur bonheur : entre l'Empire et les élans du coeur, Titus doit choisir. La "tristesse majestueuse" de l'intrigue et le déchirement des amants ont fait de la pièce un succès de larmes pour les spectateurs depuis le Grand Siècle. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Genèse et réception de l'oeuvre - Genre de l'oeuvre - Chronologie TOUT POUR REUSSIR - Lexique de l'analyse littéraire - Questions sur l'oeuvre - Explications de texte guidées - Sujets de commentaire et de dissertation - Education aux médias et à l'information - Histoire des arts GROUPEMENTS DE TEXTES - Déplorations élégiaques de l'abandon : héritages et continuateurs - D'autres Bérénice.