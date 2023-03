"Ce fut par un temps radieux que le docteur Festus mit ses gants de peau de daim pour commencer son grand voyage d'instruction. Le gant de la main gauche péta au moment où le pouce en forçait les parois ; aussitôt le docteur Festus en tira un présage, selon la pratique des anciens dans laquelle il était très versé. En effet, le docteur Festus savait tout ce qui s'apprend au moyen des livres, qu'il lisait dans vingt-deux langues, à l'instar de Pic de la Mirandole. Il ne lui manquait donc plus, pour mourir parfaitement savant, que d'avoir vu le monde, et c'est ce qui lui porta à entreprendre son grand voyage d'instruction. . ". Voyages et aventures du docteur Festus est un récit publié en 1840 ; Töpffer réalise à partir de la même intrigue une "histoire en estampes" (dessinée en 1829), qu'il autographie et publie en 1840 également. cette édition est accompagnée de quelques illustrations et d'une préface inédite de Philippe Kaenel, professeur d'histoire de l'art à l'université de Lausanne. Rodolphe Töpffer est né et mort à Genève (1799-1846). Fils de l'artiste-peintre Wolfgang Adam Töpffer, il faut des études de lettres à Genève et Paris, puis se voue à l'enseignement. Auteur de nouvelles, de romans et de récits de voyage, Töpffer est aussi célèbre pour ses fictions dessinées qui font de lui le premier théoricien de cet art, et l'ancêtre reconnu de la bande dessinée contemporaine.