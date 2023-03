Au revoir, petite crotte ! Le grand voyage des aliments

Découvre le parcours d'un morceau de pomme et d'un bout de pain à travers le corps humain. Comment ton corps les transforme-t-il en crottes ? Pourquoi sont-elles marron ? Que se passe-t-il après avoir tiré la chasse ? "Au revoir, petite crotte ! " offre une réponse à toutes ces questions qui sentent mauvais, et à beaucoup d'autres. Bouche-toi le nez ! De nombreuses réponses sur le passage aux toilettes Un livre complet, clair et synthétique sur la digestion, le passage aux toilettes, l'évacuation des excréments dans les égouts et le nettoyage des eaux usées dans les stations d'épuration. En suivant le parcours des aliments, cet album documentaire permet de mieux comprendre la digestion puis l'évacuation des excréments, avec sérieux et humour à la fois. Des illustrations pleines de dynamisme et d'humour Avec un intestin en forme de serpent et des bactéries qui ressemblent à des petits bonshommes, les images de ce livre sont très parlantes pour les enfants. Les scènes du quotidien (croquer une pomme, manger un bout de pain, jouer au parc, aller aux toilettes...) sont particulièrement bien choisies pour aborder des termes complexes (oesophage, intestin grêle, côlon, vessie, rectum, nutriments...) de manière simple.