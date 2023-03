Le coach des stars

De la banlieue parisienne à Los Angeles, Joël Bouraïma, le coach sportif des célébrités, revient sur son parcours, les galères qui lui ont permis de devenir ce qu'il est aujourd'hui et propose à la fin de chaque chapitre ses conseils pour que chacun puisse réussir et avancer dans sa voie. Il rêvait de devenir prof de sport, on l'a orienté vers un CAP-BEP vente. Il a insisté pour aller en fac de sport, on l'a obligé à faire un BTS. Aujourd'hui, Joël Bouraïma surnommé " Coach Joe " est le coach sportif de Kim Kardashian, Kanye West et Omar Sy. Il raconte. " Oui, il y a eu des people, mais pas que. Oui, il y a eu des voyages de fou, mais il y a eu des grosses galères avant" . Et après. Joe en est convaincu : la chance va passer pour chacun. La seule chose qu'il demande c'est : "Est-ce que vous serez prêt ? " Apprendre à être soi-même, ne pas tricherNe laisser personne définir qui vous êtesNe laisser personne faire des choix pour vousContinuer toujours d'apprendreContourner et travailler vos faiblessesVous démarquer des autresRester humble et ouvertApprendre à gérer ses démonsNe pas hésiter à demander de l'aideNe pas vous laisser dépasser par vos erreurs