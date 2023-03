Enfin les origamis des grands héros de manga et d'anime ! Dragon Ball, One Piece, L'Attaque des Titans... Reproduisez les combats épiques entre Goku et Freezer, protégez votre bureau du Grand Strataguerre avec Goldorak ou intégrez l'équipage de Chapeau de paille ! A travers des schémas simplement expliqués, apprenez à réaliser 15 origamis tirés des univers d'Assassination Classroom, Fairy Tail, Demon Slayer ou encore My Hero Academia ! 15 modèles inédits de difficulté croissante 48 feuilles d'origami détachables présentation des personnages