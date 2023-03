Imperator. Tome 1, Le chat que vous adorerez détester

D'abord populaire sur les réseaux sociaux dès 2014, autant auprès des jeunes et des moins jeunes, l'auteur en fait une BD dès 2015 : Dans cette série de livres, IMPERATOR et son charmant partenaire OUPS forment ensemble un couple de personnages animaliers avec le style graphique typique de la culture chinoises. IMPERATOR (le chat Empereur), le maître de maison, froid, arrogant et dominateur, parle souvent mots d'or et dégoûts, mais prendre soin de OUPS (un carlin trapu), son petit disciple, adorable, un peu gourmand et fidèle à tout. Sur les réseaux sociaux, cette comédie arrogante et humoristique apporte sans fin joie à plus de 10 millions de fans à travers le monde.