Paroles de Poilus

Août 1914 : les soldats sont mobilisés au pire moment, celui des moissons et des vendanges. L'heure est grave, mais chacun va faire son devoir, sans pour autant approuver la boucherie des affrontements. Après la guerre de mouvement, qui peut faire jusqu'à vingt-sept mille morts par jour, vient la guerre des tranchées, qui plonge les hommes dans l'enfer de la boue, de la vermine, de l'angoisse et de la mort. Sur les huit millions de poilus mobilisés entre 1914 et 1918, plus de deux millions ne reverront pas leur village natal et plus de quatre millions souffrent de graves blessures. Mais, au-delà des séquelles physiques, ils sont à jamais marqués par l'horreur et l'inutilité de cette guerre. Cet ouvrage, enrichi depuis l'appel initial lancé sur les ondes de Radio France, présente une centaine de lettres de poilus envoyées par les familles qui les avaient conservées. Ces mots déchirants racontent l'histoire à hauteur d'homme et incitent les nouvelles générations au devoir de mémoire, au devoir de vigilance et à l'humanité.